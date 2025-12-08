セブン‐イレブンから、宇治抹茶の魅力を堪能できる2つのアイスが新登場。蔵出し熟成宇治抹茶を使った本格派アイスと、食感の変化が楽しい抹茶チョコバーがラインナップされています。香り高い抹茶のコクや、甘納豆の優しい甘さなど、和の深みを感じられる仕立てが魅力。寒い季節でもつい手が伸びる、心がほぐれる“ご褒美系アイス”として注目です♪お好みに合わせて選びたい、こだわり派の抹茶スイーツが揃いました