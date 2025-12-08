いけすのスルメイカ水産庁は8日、小型漁船に採捕停止命令が出ているスルメイカ漁を巡り、6道県と一部漁法に追加で漁獲枠を増やす方針を水産政策審議会の分科会に示し、了承された。全体の漁獲枠は変えず、国が調整用に設けている「留保分」の2485トンから追加で配分する。6道県の内訳は、北海道1049トン、長崎県503トン、山形県96トン、兵庫、鳥取、山口の各県が46トンずつ。水産庁によると、小型漁船による漁は11月から来年3