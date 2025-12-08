歌手の近藤真彦（61）が、6日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。共演俳優の裏の顔を明かした。この日は大阪の街ブラロケ「初めて」という近藤真彦がゲスト出演し、MCの浜田雅功とぶっちゃけトークを展開。そこで当時15歳で芸能界のデビュー作となった「金八先生」の話題となった。浜田が「武田鉄矢さんはどんな感じ？」と聞くと、近藤はすかさず「すけべ！本当に」と即答。これには浜田も思わずずっこけた