女子プロレス「スターダム」のワールド王座を保持する?闇に落ちた不死鳥?上谷沙弥（２９）が、まさかの「金一封」を渡した。Ｖ８戦（２９日、両国国技館）で安納サオリを迎え撃つ。８日の東京・後楽園大会での前哨戦で同じ極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の刀羅ナツコ、琉悪夏、稲葉あずさと組み、この日復帰した宿敵・舞華＆ジーナ＆安納＆玖麗さやかと対戦した。奇襲攻撃を仕掛けられたヘイトだったが、得意の場外