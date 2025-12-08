¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬Æ±À¤Âå¤äÁ´À¤Âå¤ÎÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µ·î～¶âÍË11:30～15:00¡Ë¡£12·î8Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¶¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¼Ò¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤Î³¨ËÜ¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î¼«Í³¤¬¤¦¤Ð¤ï¤ì¤ë»þÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÆü·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÊª¸ì¡Ù¤ÎËÝÌõ¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎËÌ´ÝÍºÆó»á¤ò¾·¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£ ÂçÃÝ¡Ö´ñ¤·¤¯¤âº£Æü¡¢12·î8Æü¤Ï¿¿¼îÏÑ¤ò¹¶·â¤·¤¿Æü