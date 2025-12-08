鹿児島市の公衆トイレで8日夜、火事があり、オムツの交換台や壁の一部などが焼けました。 警察が、放火の可能性も視野に捜査しています。 警察や消防などによりますと、鹿児島市宇宿3丁目の住民から8日午後7時半前、「脇田公園のトイレのオムツの交換台が燃えている」と119番通報がありました。通報した人がトイレの水で消火したということです。けが人はいませんでした。 現場は多目的トイレで、オムツの交換台の燃え方が激し