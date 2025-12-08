声優の西村知道さんが死去していたことが８日、分かった。所属事務所がＸなどで発表した。享年７９。西村さんはアニメ「ＳＬＡＭＤＵＮＫ（スラムダンク）」の安西先生役などで活躍。同事務所は、公式Ｘで「兼ねてより病気療養中のところ令和７年１１月２９日に逝去いたしました」などとファンに伝えた。