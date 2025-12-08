レノファ山口FCは8日、今季途中から奈良クラブを率いていた小田切道治氏の新監督就任を発表した。同日、奈良からは小田切監督の2025シーズン限りでの退任が発表されている。小田切氏はクラブを通じ、「レノファ山口FCに関わる全ての皆様、初めまして。このたびレノファ山口FCの監督に就任することになりました、小田切道治です。地域社会とのつながりを大切にしているクラブであり、ファン・サポーターの情熱に強く魅力を感じ