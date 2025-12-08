Jリーグは8日、J1リーグ第38節で退場を命じられた東京ヴェルディMF新井悠太に対し、1試合の出場停止処分を決定した。新井は6日にアウェーで開催されたG大阪戦に先発出場。しかし、前半20分に最終ライン裏に抜け出したFW山下諒也をファウルで止めてしまい、VARが介入した結果、レッドカードが提示された。Jリーグ規律委員会は、この行為を「日本サッカー協会競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、進入し