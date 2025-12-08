新日本プロレス８日広島大会「ワールドタッグリーグ」Ａブロック最終公式戦で、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬ、ドン・ファレ（４３）組が矢野通（４７）、ボルチン・オレッグ（３２）に３敗目を喫し敗退が確定した。さも当然のように２代目ディック東郷（ＳＨＯ）、金丸義信を介入させて優位を築いたＥＶＩＬ＆ファレだったが、まさかの展開に足をすくわれた。金丸のウイスキーミストからファ