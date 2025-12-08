日向坂46・松田好花が8日、神奈川県・パシフィコ横浜 国立大ホールで、自身初のイベント「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜」を開催。トーク中、観客に思わずツッコむ一幕があった。【写真】“寝落ち”の観客にツッコんだ松田好花これは、松田がパーソナリティを務める『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』初の番組イベント。ステージ中央に設置