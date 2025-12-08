日向坂46・松田好花が8日、神奈川県・パシフィコ横浜 国立大ホールで自身初のイベント「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜」を開催し、卒業セレモニーの開催を発表した。【写真】自身の口から卒業セレモニー開催を発表した松田好花これは本編後のアフタートーク内で明かされたもので、卒業セレモニーは2026年1月29日にトヨタアリーナ東京で行われるという。松田は「来