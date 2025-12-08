巨人・井上温大投手が８日、ジャイアンツ球場で自主練習を行い、ブルペン入りした。直球にスライダーやフォークなどを交えて６０球。シーズン最終盤に左肘痛を発症していたが現在は不安なく腕を振れており、「予定通り投げられた。痛みとかもないので順調にできている」と振り返った。昨季８勝を挙げてさらなる飛躍を思い描いた今季は２０登板で４勝８敗、防御率３・７０と苦戦。逆襲を期して、現在はジャイアンツ球場などで己