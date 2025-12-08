能登半島地震チャリティーイベントに出演して宙返りを披露した体操男子の橋本大輝選手（左）と谷川航選手（中央）ら＝8日、川崎市体操男子で五輪金メダリストの橋本大輝選手（日本生命・セントラルスポーツ）や谷川航選手（セントラルスポーツ）が8日、川崎市で能登半島地震チャリティーイベントに参加した。宙返りの実演やトークショーで盛り上げ、橋本選手は「（他の震災を含めて）忘れてはいけない。求められるのは安心の生活