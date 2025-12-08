愛想がいいのとこびるのとは違う。だが、端からはこびているように思われる恐れもある。心にやましいところがなければ堂々としていればいいのだが、いちいちうわさされたり陰でバッシングされたりするのはつらい。そう訴える女性がいる。【マンガ】13kgのダイエットに成功した結果、ママ友を失った私。LINEで“重病説”が飛び交う事態に…いつも笑顔で子どものころから、母親に「いつも笑顔でいなさい」と言われて育ったカナエさん