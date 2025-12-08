今回、Ray WEB編集部は友だちに振り回された話について読者に聞いて漫画にしてみました。主人公は共通の趣味を持つユリエという友だちと、音楽フェスへ行くことになりました。彼女とフェスを楽しんでしる最中にハプニングが起き……？気がつくと隣にいたはずのユリエがいなくなっていました。ライブ中ですが、主人公は焦って彼女を探します。無事ユリエは見つかるのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：山森うまみライター Ray W