俳優の上川隆也が８日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。大のアニメ好きであることを明かした。この日、子供の頃、テレビアニメの「宇宙戦艦ヤマト」をカセットテープに録音していたことを明かした上川。ＭＣの上田晋也に「アニメがお好きなんですか？」と聞かれると「アニメ、好きです、いまだに」と即答。好きな作品として「『伝説巨神イデオン』、ガンダムの後番組なんですけど…。『僕のヒ