バンドのBARBEE BOYSが8日、メンバー4人で再出発することを公式サイトで発表しました。BARBEE BOYSは男女のツインボーカル、ギタートリオにサックスを乗せたバンドサウンドで、1984年にシングル『暗闇でDANCE』でレコードデビュー。1992年に解散するも、ライブへの出演依頼や番組出演をきっかけに度々再結集していました。そして2019年にバンド活動を再開しました。しかし、公式サイトによると「小沼俊明（Dr）は先の公演をもって