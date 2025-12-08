インドネシアの観光地バリ島で、日本人の高校生とみられる数人が土産物店で万引きをする防犯カメラ映像がSNSで拡散されました。万引きをしたのは、京都府にある私立大谷高校の生徒とみられ、学校は「研修旅行中の窃盗行為が確認された」とコメントしています。これは、インドネシアのバリ島にある土産物店で今月3日に撮影された防犯カメラの映像です。日本人の若者とみられる数人が、店内の商品を見ていた次の瞬間。1人が手にとっ