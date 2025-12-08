旅行は普段見られないものを見たり、食事を楽しんだりと非現実を楽しむものです。夫婦で旅行を楽しむママたちもいるでしょう。そこにお義母さんが入ったら、受け入れられますか？『義母と旦那の3人で旅行できますか？部屋は1部屋です』投稿者さんのお義母さんは68歳のシングルマザー。たまにお義母さんと旦那さんと3人で旅行をするそうです。ところが義母は、食事が気に入らなければ「まずい」「食べたくない」と文句ばかり。お