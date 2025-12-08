フィリピン当局は、中国と領有権を争う南シナ海の南沙諸島の周辺海域で、100隻以上の中国船が停泊しているのを確認したと発表しました。また、フィリピンの航空機に対し、熱と光を放つ「フレア」が発射されたとしています。フィリピン沿岸警備隊は6日、南シナ海の南沙諸島の周辺海域で、武装した中国の退役軍人らが乗船した、いわゆる「海上民兵船」など合わせて100隻以上が停泊しているのを上空から確認したと発表しました。さら