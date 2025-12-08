12月1日、新潟県聖籠町の町道を無免許で普通乗用車を運転した疑いで46歳の男が逮捕されました。道路交通法違反（無免許運転）の疑いで逮捕されたのは、阿賀野市に住む農家の男(46)です。男は12月1日午前7時半すぎ、聖籠町東港7丁目の町道を無免許で普通乗用車を運転した疑いがもたれています。警察によりますと、男は免許を失効していて、免許を再取得するために免許センターに行く際、無免許で車を運転したということです。