AKB48が4日から7日にかけて、グループ結成20周年を記念したコンサートを日本武道館で開催。前田敦子さんや大島優子さん、高橋みなみさんら卒業メンバーが大集結し、パフォーマンスを披露しました。4日間で6公演が行われた『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館』は、現役メンバー48人と移籍メンバー・卒業生ゲスト194人の総出演者数242人が参加し、会場を盛り上げました。5日の『20周年記念コンサート Part1』は、卒業メ