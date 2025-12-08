フィギュア界のニューヒロインが快進撃を続けています。フィギュアスケートのグランプリファイナルで新潟市出身の中井亜美選手が初出場ながら2位に入り、オリンピック出場に大きく前進しました。 ■トリプルアクセルの着氷乱れるも…ショートで3位に！ 12月4日から7日まで愛知県で行われたフィギュアスケートグランプリファイナル。来年2月のミラノ・コルティナオリンピックの代表選考に大きく関わるこ