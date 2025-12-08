新潟県加茂市の住宅街で12月8日、体長50cmほどのクマが出没しました。クマは一時、民家の軒下にとどまりましたが、その後、捕獲されました。このクマの出没による被害はありませんでした。 【記者リポート】「加茂市下高柳の住宅街。こちらの一角でクマが目撃されたと言うことです」8日朝、体長50cmほどのクマが目撃されたのは、加茂市下高柳にある民家の敷地内です。【クマが出た家の住人】「家にいたら、みんなが並んでう