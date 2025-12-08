今年5月、新潟市内の建物内で10代女性にキスをするなどのわいせつな行為をした疑いで、78歳の男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、新潟市西区に住む食肉小売業の男(78)です。男は5月7日正午ごろ、新潟市内の建物内に10代女性を連れ込み、女性に対してキスをするなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。事件は被害者からの相談を受けた関係機関から警察に通報があったことで発覚。警察の調べに対