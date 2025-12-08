【ストックホルム＝長尾尚実】今年のノーベル賞を受賞する坂口志文（しもん）・大阪大特任教授（７４）（生理学・医学賞）と北川進・京都大特別教授（７４）（化学賞）が７、８日、スウェーデン・ストックホルムでそれぞれ受賞記念講演を行った。２人は研究モットーや家族への感謝の気持ちを語り、会場は大きな拍手に包まれた。坂口さんは７日にカロリンスカ研究所で開かれた記念講演に登壇。過剰な免疫反応を抑える「制御性Ｔ