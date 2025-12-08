「海響王決定戦・Ｇ１」（８日、下関）井上忠政（２９）＝大阪・１１９期・Ａ１＝の調子が上がってきた。初日５、５着で迎えた２日目は４Ｒは３号艇での登場。３コースからまくって出て１周バックでは３番手だったが、じわり追い上げて２着に入った。「２日目はエンジンメンバーが良かったけど、いい調整ができていた。足は下がるようなことはなかったし、中堅はある」と感触はいい。これまでのＧ１での実績は優勝戦進出が