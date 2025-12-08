12月8日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、中国軍機のレーダー照射について意見を交わした。 この事案は圧倒的に日本に有利 寺島アナ「防衛省は昨日、沖縄本島南東の公海の上空で、おととい6日午後に