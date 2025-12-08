元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でモデルとしても活動する希空（のあ）が、“前髪なしショット”を公開した。希空は８日、インスタグラムに「撮影終わりだから前髪なし」とつづり、ロングヘアをおろして前髪を書き上げ、カメラに目線を送るドアップショットを公開した。この投稿にファンからは多くの「いいね！」が寄せられている。