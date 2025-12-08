巨人・井上温大投手が８日、ジャイアンツ球場で自主練習を行い、ブルペン入りした。直球にスライダーやフォークなどを交えて６０球。シーズン最終盤に左肘痛を発症していたが現在は回復しており、「予定通り投げられた。痛みとかもないので順調にできている」と汗をぬぐった。今オフは肉体改造に着手している。「今はウェート（トレーニング）を主にやりながらです。筋肉量を上げたいと思ってやってます」とフィジカル強化に注