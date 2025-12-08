中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月8日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は8日の記者会見で、自民党の麻生太郎副総裁が高市早苗首相の台湾をめぐる発言を肯定したことに対し、日本にこれ以上誤った道を進まないよう求めた。郭氏は次のように述べた。この日本の政治家の発言は、高市首相とその背後にいる日本の右翼勢力が依然として情勢を誤って判断し、反省する気もなく、国内外の批判の声に耳