映画『チャーリーとチョコレート工場』や『パイレーツ･オブ･カリビアン』シリーズなどで知られる、ハリウッド俳優のジョニー･デップさんが7日、千葉・幕張メッセで開催された世界最大級のポップカルチャーイベント『東京コミックコンベンション 2025』のセレブ・ステージに登場し、ファンに感謝を伝えました。ジョニー･デップさんは、『東京コミコン 2025』で最終日のセレブ・ステージだけでなく、6日と7日の2日間、ファンとの撮影