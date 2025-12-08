埼玉県の熊谷駅構内で人が線路に降りる様子が確認された影響で現在、上越新幹線と北陸新幹線が一部区間で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていないということです。JR東日本によりますと8日午後8時ごろ、埼玉県の熊谷駅構内のホームの監視カメラに人が線路に降りる様子が映っていたということで現在駅員などが確認を行っています。その影響で上越新幹線は東京駅から越後湯沢駅まで、北陸新幹線は東京駅から長野駅ま