東方神起のチャンミンさん（37）が初となる全国ソロコンサートツアーを完走。7日の公演には親交の深いSUPER JUNIOR・キュヒョンさん（37）がアンコールにサプライズ登場し、『女々しくて』などのコラボカバーを披露しました。今回開催されたのは20周年にして初めてとなる全国ソロコンサートツアー『CHANGMIN from 東方神起 CONCERT TOUR 〜The First Dining〜』で全国20公演のチケットはすべて即完売。累計約6万5千人（レコード会