【ブンデスリーガ】ハンブルガーSV 3−2 ブレーメン（日本時間12月7日／フォルクスパルクシュタディオン）【映像】長田澪、ブレ球に横っ飛び好セーブの瞬間ブレーメンに所属するU-21ドイツ代表GKの長田澪が、強烈なブレ球を好セーブで凌いだ。U-15日本代表に選ばれた経験がある21歳に、日本のファンも大興奮だ。ブレーメンは日本時間12月7日、ブンデスリーガ第13節でハンブルガーSVとの“ノルト・ダービー”に臨んだ。長田は、日本