記者会見で前橋市長選への出馬見送りを表明する元市長の山本龍氏＝8日午後、前橋市前橋市議会の自民党系2会派は8日、小川晶前市長（42）の辞職に伴う市長選（来年1月5日告示、12日投開票）で、無所属での立候補を表明した弁護士丸山彬氏（39）への支援を決めた。男性職員とのラブホテル面会問題で混乱した市政の刷新には、支援候補の一本化が望ましいとの結論に至った。一方、元市長山本龍氏（66）は検討していた出馬を見送った