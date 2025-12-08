「海響王決定戦・Ｇ１」（８日、下関）木下翔太（３４）＝大阪・１０８期・Ａ１＝がが初日５着からポイントの挽回に成功した。２日目５Ｒでは絶好枠を生かして、しっかり逃げ切り勝ちを収めた。「エンジンは力強いと思います。出足、レース足はいいが自分が合わせ切れていない。乗りにくさがありるけど、パワーがあります」と６優出Ｖ１の好素性機の手応えは上々。下関は５年ぶりの登場となるが、優出はまだない。Ｇ１も１