群馬県の妙義山で山林火災があり現在も火の勢いはおさまっていません。8日午前9時ごろ、安中市や富岡市などにまたがる妙義山で「白い煙が見える」と登山客から通報がありました。消防によりますと、妙義山の堀切付近の山林から火が出て、ヘリコプター2機を使い消火活動を行いましたが、午後3時時点までに少なくとも8ヘクタール以上が焼け現在も延焼が続いています。これまでに人や建物の被害は確認されていませんが、群馬県は速や