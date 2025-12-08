8日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比60円安の5万530円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万581.94円に対しては51.94円安。出来高は2103枚となっている。 TOPIX先物期近は3382ポイントと前日比2.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.31ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50