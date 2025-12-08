12月15日放送の「しゃべくり007」は芸能生活30周年!ムロツヨシ！地元・横浜の同級生が大集合さらに！ムロツヨシ憧れのレジェンドJリーガーが緊急来日！そして、山下智久しゃべくり初登場！山Pの青春アミーゴな人生とは！？しゃべくり2時間スペシャル！