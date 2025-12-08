デヴィ夫人（85）が主催する動物愛護のための「第27回クリスマスチャリティガラパーティー」が8日、東京・目黒のウェスティンホテル東京で行われた。動物の生命の尊厳を守り、人と動物が共生できる社会の実現を目指して開催した。ラテン歌手の川奈ルミがミニライブを実施した。“青江三奈の再来”と言われて歌謡曲でデビューした実力者。容姿がデヴィ夫人に似ていることから“小デヴィ”“双子TWIN”と呼ばれ、デヴィ夫人