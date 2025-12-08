JR東日本によりますと、埼玉県の熊谷駅で線路に人が立ち入った影響で、▼北陸新幹線は東京駅〜長野駅間の上下線で、▼上越新幹線は東京駅〜越後湯沢駅間の上下線で、運転を見合わせています。現在のところ、運転再開見込みは立っていないということです。