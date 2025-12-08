人気の観光地で深刻化する“ゴミのポイ捨て”に自治体も頭を悩ませています。そんな中、渋谷区ではゴミをポイ捨てしたら2000円を徴収されるという罰則付きの条例案が出されました。その背景を取材しました。◇東京を代表する繁華街、渋谷が抱える“問題”。それは通りを歩くと見えてきます。渋谷のそこかしこで見つかる「ポイ捨てゴミ」です。飲食店に話を聞くと…。飲食店 店員「ひどいです。朝来て拾ってもまた増えます。迷惑