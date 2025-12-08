デヴィ夫人（85）が主催する動物愛護のための「第27回クリスマスチャリティガラパーティー」が8日、東京・目黒のウェスティンホテル東京で行われた。動物の生命の尊厳を守り、人と動物が共生できる社会の実現を目指して開催した。アルベルト城間（59）がミニライブを実施。ペルー出身で19歳で来日して琉球太鼓などの古典芸能を学び、91年にはラテンロックバンド「ディアマンテス」を結成した実力者だ。「日本に来て40年。