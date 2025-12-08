Hey! Say! JUMPの山田涼介さん（32）が、ソロとして初めてのアニメオープニング主題歌を担当することが発表されました。山田さんがオープニング主題歌を担当するのは、のちに新選組となる男たちの生き様を描いたテレビアニメ『青のミブロ』の新シリーズ（読売テレビ・日本テレビ系にて12月20日より放送開始）。OP楽曲はRyosuke Yamada『Blue Noise』です。新選組への思いが深い山田さんが、多くのアイデアを盛り込み生み出されたロ