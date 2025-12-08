デヴィ夫人（85）が主催する動物愛護のための「第27回クリスマスチャリティガラパーティー」が8日、東京・目黒のウェスティンホテル東京で行われた。動物の生命の尊厳を守り、人と動物が共生できる社会の実現を目指して開催した。最初のあいさつで「40年間の海外生活を終えて日本へ戻ってきた時、日本は動物に対しての愛の精神に欠け、意識と認識が非常に低いということに驚きました」と、日本が“動物愛護の発展途上国”