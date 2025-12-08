鈴木憲和農水相は８日に開かれた参議院本会議代表質問で、立憲民主党の石垣のりこ参院議員からおこめ券配布に関する追及を受けた。政府は総合経済対策のなかで重点支援地方交付金の活用方法としておこめ券を推奨している。しかし、おこめ券を配布しない意向を示す自治体も出るなど?反発?が起きて波紋が広がっている。石垣氏は「おこめ券の使用期限が切れた場合、おこめ券はただの紙切れになってしまうのか。また、おこめ券販