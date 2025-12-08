れいわ新選組の第２回代表選が８日投開票され、山本太郎代表が再選した。山本氏の任期満了に伴う代表選には山本氏のほか、八幡愛衆院議員、阪口直人衆院議員、ボランティアの青柳光亮氏、高校生の篠原一騎氏の５人が立候補した。投票は４種類に分かれ、「れいわフレンズ」（１票相当）では山本氏が６８７６票、篠原氏が１３０７票、八幡氏が１５４３票、篠原氏が１３０７票、阪口氏が６４１票、青柳氏が１３９票で、最も得票