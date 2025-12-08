お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏が８日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。初の電話出演となった妻の暴露に悶絶する一幕があった。この日の番組には、結婚２０年目を迎えた妻が関西の自宅から「津田の一番のファンです」と言いながら初めての電話出演。ＭＣの上田晋也に「どうですか、最近のご主人の活躍ぶりは？」と夫の売れっ子ぶりについて聞かれると「皆さんのおかげでこちらも楽しませ